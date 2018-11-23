لن تصدقي فعالية ماسكات القهوة التركية على بشرتك!

تعتبر القهوة التركية من المكونات الموجودة بشكل دائم في مطبخك، فهل تعلمين أنه بجانب طعمها اللذيذ يمكنك الاستفادة أيضاً من فوائدها الجمالية لبشرتك. تعرفي الى أهم ماسكات القهوة التركية المفيدة للوجه والجسم.

فوائد القهوة التركية للجسم

قبل التعرف الى ماسكات القهوة للعناية بالوجه، نقدم لكِ أهم فوائد القهوة التركية للجسم:

• تهدئة التهاب البشرة، فالقهوة تحتوي على خصائص تساعد في تخفيف التهاب واحمرار البشرة.

• معالجة الهالات السّوداء تحت العين، فهي تخفّف من انتفاخ منطقة تحت العينين والهالات السّوداء.

• تساعد في التّخفيف من السّوليليت، فقد وجدت الأبحاث أنّ الكريمات التّي تحتوي على القهوة تقلّل من السّيلوليت بنسبة 17%.

• معالجة الورديّة أو احمرار البشرة.

• إصلاح ومعالجة أضرار البشرة التّي سببّتها أشعّة الشّمس الفوق بنفسجية.

• شد الجلد المترهّل.

• إزالة خلايا الجلد الميّتة.

• تفتيح البشرة.

• علاج حروق الشّمس.

• إزالة الرّؤوس السّوداء.

خلطات القهوة التركية للوجه

بالعودة الى خلطات القهوة التركية للوجه، ننصحك بتحضير ماسك العسل والقهوة المفيد للبشرة.

مكونات ماسك القهوة التركية والعسل

• ملعقة صغيرة من القهوة

• ملعقة صغيرة من العسل

• ملعقة صغيرة من الملح

• بيضة

• ملعقة من السّكر البني

طريقة استخدام ماسك القهوة التركية والعسل:

1. تُخفق البيضة أوّلاً في وعاءٍ، ثمَّ تضاف إليها باقي المكوّنات وتخفق مع بعضها جيّداً بواسطة شوكةٍ للحصول على خليطٍ كريمي.

2. يوضع الخليط على الوجه مع الابتعاد عن العين والفم والشّعر، ويترك لمدّة 10 دقائق، ثمَّ يزال بقطعة قماشٍ دافئةٍ وماء.

ماسك القهوة التركية والحليب

بإمكانكِ أيضا تحضير ماسك القهوة التركية والحليب، نتائجه مذهلة.

المكونات

• ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة

• كوب من الحليب

طريقة التحضير

1. تخلط القهوة مع الحليب جيداً.

2. يوزع الماسك على الوجه والرقبة ويترك لمدة 30 دقيقة، ثم يشطف بالماء الفاتر.

ماسك القهوة لتبييض البشرة

المكونات

• كوب من مسحوق القهوة

• زيت جوز الهند

طريقة التحضير

1. يُمزج زيت جوز الهند مع القهوة للحصول على عجينة

2. يُغسل الوجه بالماء الدافئ

3. يُطبق الماسك على الوجه ويترك لمدة 30 دقيقة

4. يُشطف الوجه بالماء جيداً ويُكرر الماسك مرتين في الأسبوع