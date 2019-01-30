يناير 30, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

لماذا منعت هذه العروس أقاربها من حضور زفافها؟

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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لماذا منعت هذه العروس أقاربها من حضور زفافها؟

في خطوة مفاجأة وغريبة قررت عروس أسترالية، منع حضور أقاربها أو أصدقائها آكلي اللحوم من حضور حفل زفافها، واختارت بعناية المدعويين لحفل زفافها من النباتيين .

وأوضحت العروس عبر صفحتها، أنها منعت كل محبي أكل اللحوم من حضور حفل الزفاف، بل ووصفت أقاربها ومعارفها من أكلي اللحوم بـ”القتلة”.

وأضافت: “لا أريد استضافة القتلة من آكلي اللحوم، خاصة أنني أريد حفل زفاف نباتي في اليوم الذي سيكون من أسعد الأيام في حياتي”.

خطوة العروس وقرارها هذا قوبل بانتقاد واستهجان كبيرين من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوها بـ”المجنونة”.

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