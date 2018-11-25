لماذا لا يتوجب على الحوامل شرب القهوة؟

كتشف علماء أيرلنديون أن الكافيين، الموجود في القهوة والشاي، يؤدي إلى انخفاض حجم الجنين لدى النساء الحوامل.

وذكرت American Journal of Clinical Nutrition أن الباحثون درسوا بيانات 941 أم وطفلها. وكان المصدر الرئيسي للكافيين لنسبة 48 في المائة من النساء الحوامل الشاي، و 38 في المائة — القهوة.

ووجد الخبراء أن تناول كل مائة مليغرامات إضافية من الكافيين يوميا خلال الأشهر الثلاثة الأولى، يقلل وزن المولود الجديد 72 جرام. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي الكافيين إلى انخفاض في طول الجنين، وطول محيط الرأس وانخفاض في عمر الحمل.

ووفقاً لنتائج الدراسة، فإن الأمهات الخاضعات للاختبار، التي كان مستوى استهلاكها للكافيين أعلى ما يمكن، كان وزن الأطفال حديثي الولادة يقل بمقدار 170 غرام عن أولئك الذين شربوا القهوة والشاي بكميات ضئيلة.

ومع ذلك، لاحظ العلماء، أن التأثير السلبي للمادة يظهر، حتى لو كانت جرعة الكافيين التي دخلت جسم المرأة الحامل أقل من المؤشرات “الآمنة” مائتي ملليغرام في اليوم الواحد.