للنساء.. إياكِ والضوء أثناء النوم!

أكدت نتائج دراسة جديدة نشرت في المجلة العلمية (JAMA Internal Medicine) أن نوم النساء في غرفة بوجود إضاءة، سواء أكان الضوء قادما من التلفاز أو من مصباح عادي، قد تساهم في رفع وزنهن، حيث أشار الباحثون القائمون على الدراسة أن التجربة التي قاموا بها وجدت أن النوم بغرفة يوجد بها أي نوع من الإضاءة، ارتبط بارتفاع وزن النساء بحوالي 5 كيلوغرامات خلال خمس سنوات تقريبا.

كما أفاد الباحثون أن هذا الأمر مع مرور السنوات يضع النساء في خطر الإصابة بالوزن الزائد والسمنة أيضا، والتي ترفع بدورها من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة مثل السكري وأمراض القلب.

5 كيلوغرامات في 5 سنوات!

وللتوصل إلى هذه النتائج، قام الباحثون بإجراء التجربة على 43,722 امرأة، تراوحت أعمارهن بين 35-74 سنة، وتم تقسيمهن إلى مجموعات بناءً على وجود إضاءة في الغرفة أم لا.

إلى ذلك، لاحظ الباحثون النتائج التي تفيد بأن زيادة وزن النساء اللاتي كن في غرف مضاءة بحوالي 5 كيلوغرامات خلال الخمس سنوات.

وأكد الباحثون أنه وعلى الرغم من وجود معيقات في هذه الدراسة، إلا أنها تعطينا مؤشرا على ضرورة النوم بغرف معتمة خلال ساعات الليل، وذلك من أجل عدم التدخل في عملية النوم التي يمر بها الجسم.