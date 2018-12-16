ديسمبر 16, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

للمرة الأولى.. إليسا ترد على الساخرين من شفاهها

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فى :شؤون المرأة
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للمرة الأولى.. إليسا ترد على الساخرين من شفاهها

ردّت الفنانة اللبنانية إليسا، للمرة الأولى على السخرية المتكررة من شفاهها المشوهة بسبب عمليات التجميل، مؤكدة على أن الأمر لا يعنيها تمامًا، ويكفي ما حققته من نجاح كبير.

وقالت إليسا في فيديو نشرته قناة “وان تي في” اللبنانية، عبر صفحتها بموقع “انستغرام“، “لما بيقعدوا ناس يتمسخروا على تمي أو أي شيء، ما بيعنيلي الأمر بتاتًا”.

ووجهت رسالة للساخرين، قائلة: “أنا اليسا لما بتقدروا تعملوا اللي قدرت عملته، تبقوا تعوا احكوا عن أي شغلة عندي إياها”.

وشوّقت الفنانة اللبنانية إليسا، جمهورها مؤخرًا من خلال تغريدة لها عبر موقع “تويتر”، عندما قالت “لدي مفاجأتين لكم قبل احتفال رأس السنة الميلادية، وسوف أعلن عن أول مفاجأة يوم الجمعة المقبل، هل أنتم مستعدون؟”.

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