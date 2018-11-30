للمرأة الثلاثينية… جربي هذا الماسك لمقاومة علامات الشيخوخة

مع التقدم في السّن، تبدأ البشرة بفقدان الكثير من نضارتها وحيويّتها ومع دخول الثلاثين من المهم أن تستخدمي ماسكات تقاوم علامات الشيخوخة، كنوع من الوقاية لتتمتعي ببشرة شبابية دائمًا. نقدم لك ماسكات طبيعية من السهل تطبيقها لمقاومة علامات الشيخوخة.

ماسك الزيت والغليسرين

– ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

– ملعقة صغيرة من الغليسرين

– ملعقة صغيرة من العسل

طريقة التحضير

– اخلطي العسل مع زيت الزيتون والغليسرين، وقلبيها جيدًا.

– ابدئي بتوزيع الخليط على بشرتكِ بشكل متساوٍ.

– اتركي الخليط يدوم لمدة 10 دقائق.

كرري الماسك مرتين إلى ثلاثة أسبوعيًّا ويفضل قبل النوم، إذ يحتوي زيت الزيتون على مضادات أكسدة تزيل خطوط الوجه، بالإضافة إلى فيتامين A, E . كذلك يحتوي العسل على بروتينات وفيتامينات تغذي بشرتكِ باستمرار، أما الغليسرين فيحمي بشرتكِ من التشقق والجفاف.

ماسك الألوفيرا مع الجزر

– ملعقة صغيرة من هلام الألوفيرا

– ملعقة صغيرة جزر مهروس جيدًا

– ملعقة صغيرةمن العسل

– ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير

– اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وتأكدي من تقليبها جيدًا.

– ابدئي في توزيع الخليط على بشرتِك، واتركيه لمدة 20- 30 دقيقة.

– اشطفي وجهكِ بعدها بالماء.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا إذ يساعدكِ الجزر على إنتاج الكولاجين الطبيعي، كما يحتوي على فيتامين سي الذي يعمل على نضارة بشرتِك، ويقاوم هلام الألوفيرا التجاعيد، ويعمل العسل وزيت الزيتون على تغذية بشرتكِ باستمرار.