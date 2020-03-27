للفتيات والنساء.. نصائح جمالية واجراءات اضافية في زمن الكورونا

مع تفشي الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم، فإن أفضل حل هو العزل المنزلي مع اتخاذ الإجراءات الوقائية مثل الاستحمام المتكرر بمياه ساخنة وغسل الأيدي بانتظام وعدم الاختلاط على أمل عدم الإصابة بفيروس “كورونا”، كما أن إجراءات العناية بالجمال لدى الفتيات مهمة أيضاً، ولكن مع الوضع الحالي يكون الذهاب لصالون التجميل صعباً، ويجب اتخاذ إجراءات إضافية للتعقيم حتى أثناء العناية بجمالك.

وهناك عدد من الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها أثناء العناية بجمالك:

1- معقم اليدين معكِ دائماً

من أهم فوائد معقم اليدين أنه مفيد في حالة عدم توفر أي صابون أو ماء. تساعد معقمات اليد التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول (أكثر من 70%) في قتل الجراثيم والبكتيريا والقضاء على أي عدوى التقطتها يديك.

2- تنظيف فرش المكياج الخاصة بك

يجب على جميع الفتيات تنظيف فرش المكياج، بغض النظر عما إذا كان هناك تفشي فيروس أم لا، لأن فرش الماكياج المتسخة هي مكان مليء بالجراثيم والبكتيريا، يجب أن تغسلي فرش المكياج كل أسبوع لتجنب أي عدوى.

3- عدم غمس الأصابع في الكريم

من الأمور الشائعة استخدام الكريم المرطب لعلاج جفاف اليدين او كريم الاساس للبشرة، خاصة أن الكحول يزيد من جفاف البشرة، وعادة ما تستعمل الفتيات أصابعهن لأخذ الكريم من العلبة، ولكن مع الوضع الحالي من الأفضل استخدام أي شيء آخر غير أصابعك، لأن استخدام أصابعك سوف يلوث الكريم، مما يجعله بيئة خصبة لتكاثر الجراثيم، ولهذا يمكن استخدام ملعقة لإخراج الكريم من العلبة.

4- عدم مشاركة أدوات المكياج

تجنبي مشاركة أدوات مكياجك بشكل عام مع أي شخص لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى الالتهابات، رغم الإحراج الذي قد تقعين فيه عند طلب صديقتك لقلم الكحل أو أحمر الشفاه خاصتك لأنها نسيت أدواتها، ولكن تذكري أنكِ تعرضين صحتك للخطر في حالة مشاركة أدوات المكياج.

5- تجنبي اختبار أدوات المكياج

إذا كنت تخططين للذهاب إلى المتجر لتجربة أحمر الشفاه أو أي مكياج وجه آخر، فلا بد أن تنتبهي ولا تفعلي هذا في الوقت الحالي، تخيلي أن مجرد مشاركة مكياجك مع الأصدقاء يمكن أن يتسبب بعدوى، فما بالك بأدوات المكياج التي تضعها المتاجر متاحة للاختبار وتقع تحت أيدي الغرباء بشكل مستمر؟ الآن ليس الوقت المناسب لاختبارات الماكياج المجانية لمنع انتشار الفيروس التاجي.

6- تنظيف أظافرك

كثير من الفتيات لا ينجحن في تنظيف أظافرهن الطويلة، ورغم أن غسل يديك بانتظام يمنع الإصابة بالعدوى، فيجب أن تضعي في اعتبارك أن الجراثيم تتجمع تحت أظافرك أيضاً، لذا تأكدي من فرك تحت أظافرك أو قص أظافرك للحفاظ على نظافة يديكِ.