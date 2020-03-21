للحامل.. إليكِ طرق الوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الحمل

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على كبار السن، والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، وبما أن الحمل يضعف مناعة الجسم، أنتِ بحاجة إلى الحرص الشديد على صحتك خلال فترة الحمل في هذه المرحلة الشديدة الخطورة التي يمر بها العالم بأسره، خاصة بعد ولادة طفل في بريطانيا مصاب بفيروس كورونا، فأنتِ بحاجة إلى تطبيق إجراءات الوقاية بحذافيرها للحفاظ على صحتك وصحة طفلك. وفي ما يلي، طرق تساعدكِ على حماية نفسك من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أثناء فترة الحمل..

1- تجنّبي تماماً الأماكن المزدحمة، فلا داعي للمشاركة في الحفلات أو التجمّعات العائلية، أو ركوب مواصلات عامة، وعموماً حاولي البقاء في المنزل قدر المستطاع.

2- ابتعدي عن الأماكن التي فيها تدخين، فالتدخين، حتى السلبي، يزيد فرص تمكّن الفيروس من الجسم.

3- عند الخروج من المنزل، ارتدي قناعاً طبياً، وابتعدي لمسافة متر عن الجميع.

4- اغسلي يديكِ باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية قبل ملامسة وجهك أو عينيكِ.

5- احذري لمس الأسطح خارج المنزل، أما داخل المنزل، فاحرصي على تطهير جميع الأسطح بانتظام.

6- تجنّبي تناول الطعام المعد خارج المنزل، حتى إن كان عبر توصيله إلى منزلك، الأفضل أن تعدّي وجباتك بنفسك بعد التأكد من تطهير الأدوات وتعقيم يديكِ.

7- يمكنك اللجوء إلى غرغرة الفم والأنف بالماء الممزوج بالملح ولو مرة يومياً.

8- طهّري جميع الأدوات التي تصل إليها يداكِ يومياً، حتى هاتفك.

9- احرصي على تناول كمية كافية من المياه يومياً، ولا تسمحي لنفسك بالشعور بالعطش.

10- تناولي الطعام الصحي، حيث إنه يعمل على تقوية الجهاز المناعي الخاص بكِ.

11- احرصي على تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C يومياً، ويفضّل 3 مرات في اليوم.

12- إذا شعرتِ بأعراض تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، مثل ارتفاع درجة الحرارة، صعوبة التنفس، السعال، الرشح، وآلام في الجسم، فلا تترددي في طلب المساعدة الطبية على الفور.