للبنات.. حيل لزيادة كثافة الشعر

تواجه صاحبات الشعر الخفيف مشكلة مظهر شعرهن الذي يبدو ملتصقًا بوجوههن، والذي لا يعطي مظهرًا جذابًا، ولهذا نقدم لكِ بعض الحيل المستقاة من نصائح مصففي الشعر، والتي يمكن أن تزيدي بها من كثافة شعرك أثناء تصفيفه، بعض هذه الحيل يمكنكِ تطبيقها في روتينك اليومي، والبعض الآخر في المناسبات الخاصة.

1- تغيير فرق الشعر



إذا كنتِ معتادة على فرق شعرك ناحية اليمين، جربي تغيير الجهة إلى اليسار، والعكس صحيح، وكذلك يمكن فرقه من الوسط، ويستحسن تغيير الفرق في الشعر وهو جاف، بدلًا من أن يكون مبتلًا؛ لأن هذا يزيد من شكل كثافة الشعر.

2- تمشيط الشعر بالعكس



عند الانتهاء من تمشيط شعرك، يمكن أن تمرري الفرشاة – بعد بضعة سنتيمترات من الفروة- بالعكس في اتجاه الجذور، وذلك في طبقات الشعر الداخلية، مع الاحتفاظ بالطبقة الخارجية ممشطة كالمعتاد، لتبدو مرتبة مع وضع مثبت الشعر على الطبقات الداخلية لتثبيت الكثافة.

3- تجفيف الشعر إلى الأمام



عند استخدام مجفف الشعر، يمكن استخدامه في الاتجاه المعاكس، ويحدث ذلك عندما تميلين برأسك إلى الأمام؛ ليصبح شعرك أمام وجهك، ثم استخدام المجفف للحصول على كثافة فورية للشعر.

4- استخدام بعض الأدوات



مثل roller الشعر، أو بكرات الشعر، والتي يجب أن تكون ساخنة قبل وضعها للحصول على نتائج أفضل وأسرع. وتساعد بكرات الشعر على أن تمنحكِ تموجات بسيطة في شعرك، هذه التموجات من شأنها إضافة مظهر كثيف للشعر.

5- تجعيد الجذور



باستخدام مجعد الشعر، يمكنك تجعيد الجذور القريبة لفروة رأسك، إذا كان شعرك ناعمًا ومنسدلًا جدًا.

6- «الكعكة» عند النوم



عمل «كعكة» للشعر فضفاضة، والنوم بها يساعد على عمل تموجات بسيطة، تمنح شعرك مزيدًا من الكثافة.

7- إضافة بعض الألوان

مثل صبغ بعض الخصل «هايلايتس»، تتدرج حسب لون شعرك، هذا التدرج في الألوان يعطي مظهرًا كثيفًا لشعرك، ويمنحه الحيوية والمظهر الجذاب.

