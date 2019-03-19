خبيرة التجميل ليلي كاس لـ “إيلاف”:

لكل مرحلة عمرية طريقة للعناية بالبشرة

“إيلاف”: تنصح خبيرة التجميل ليلي كاس نساء “إيلاف” بضرورة الاهتمام ببشرتهن حسب المرحلة العمرية مع ضرورة الابعتاد حماية البشرة من أشعة الشمس والاقلال من تقشيرها وذلك بهدف وقايتها من الاختلال.

رغم أن اسمها قد لا يكون معروفاً لكثيرين، لكن تبقى ليلي كاس، مؤسسة علامة التجميل KNESKO SKIN، واحدة من أشهر خبيرات العناية ببشرة المشاهير حول العالم. أجرت إيلاف من جانبها مقابلة مطولة مع كاس لمعرفة المزيد عنها.

– ما هي الأخطاء الشائعة التي تقع بها السيدات حين يتعلق الأمر بأنظمة العناية بالبشرة ؟

* تتمثل بعض من أبرز الأخطاء التي ترتكبها السيدات فيما يخص العناية بالبشرة في عدم وضعهن كريمات الوقاية من الشمس بشكل يومي منتظم، خاصة في شهور فصل الشتاء، فالأشعة فوق البنفسجية تكون لا تزال قادرة على اختراق السحب، وهو ما يعني أن البشرة تُترَك عرضة لأضرار الشمس. وهناك مشكلة أخرى تتمثل في أن كثير من السيدات يملن للإفراط في تقشير بشرتهن، وهو ما يمكن أن يتسبب فعلياً في حدوث مزيد من الاختلالات على المدى البعيد، لذا أنصح بالاعتدال في كل شيء.

– ما هي نصيحتك العامة للسيدات فيما يخص الاعتناء بالبشرة ؟

* أنصحهن بالاستثمار في منتجات العناية الدورية التي يمكنهن استعمالها باستمرار للحصول على فوائد طويلة الأجل لبشرتهن. فاستخدام كريمات للوجه بشكل دوري، ومن ثم الاستعانة بنظام منزلي جيد للعناية أمر سيساعد في الوقاية من الشيخوخة المبكرة، وهو السيناريو الذي يتطلع جميعنا لتجنبه. ولهذا أنصح بضرورة الحفاظ على ترطيب البشرة ومن ثم ضمان الحفاظ على الحيوية والصحة في أي سن.

– هل من نصيحة يمكنك تقديمها لإتباعها خطوة بخطوة !

* أنصح بالتأكد من تنظيف البشرة مرتين يومياً ( صباحاً ومساءً ) مع الاستعانة بمنظف أو مزيل للماكياج. ويمكن أيضاً اقتناء منتج جيد مضاد للأكسدة ومصل ببتيد لاستخدامه يومياً. ويمكن الاستعانة في فصل الشتاء بزيت للوجه لترطيبه بشكل أفضل. كما أني دائماً ما أنهي برنامجي باستخدام كريم ترطيب خفيف في الصباح والمساء وكذلك كريم للوقاية من الشمس كل صباح، بغض النظر عن الحالة المناخية. ويتعين على كل امرأة أن تتذكر أن الجفاف يقود للشيخوخة المبكرة، لذا إذا لاحظتي بدء إصابة بشرتك بالجفاف، فاعلمي أن هذا الوقت للاعتناء جيداً بالبشرة وتغذيتها. وأخيراً، لا مانع من الاستعانة بنظام الأقنعة بصورة أسبوعية مستمرة.

– العناية بالجمال بالنسبة للسيدات في أعمار مختلفة – ما هي الاختلافات الرئيسية وكيف يمكن للمرأة أن تقوم بتعديل نظامها اليومي ؟ ( فنظام الجمال الخاص بفتاة عشرينية يجب أن يختلف عن نظام جمال امرأة في الخمسينات من عمرها )

* بشرة الفتيات في سن العشرين لا تكون بحاجة لكثير من المنتجات في سبيل الحفاظ عليها، لكن الأخطاء الشائعة التي تقع بها كثير من الفتيات تتمثل في عدم استعانتهن تماماً بكريمات الوقاية من الشمس. ويجب لهؤلاء الفتيات أن يعرفن أن استعانتهن مبكراً بتلك الكريمات ستعود عليهن بالنفع الكبير في مراحل لاحقة بحياتهن. كما يجب معرفة أنه مع التقدم في السن، يتباطأ إفراز حمض الهيالورونيك الذي يحافظ على نضارة وترطيب البشرة، كما يتباطأ إفراز الكولاجين والإيلاستين، وحينها نبدأ في مشاهدة أولى علامات الشيخوخة المبكرة في أواخر أو أوائل الثلاثينات.

ولهذا من الضرورة الاهتمام بتعديل نظام العناية بالبشرة لإدراج مزيد من منتجات الترطيب ومكافحة الشيخوخة مثل الكريمات، الأقنعة والأمصال في مراحل حياتنا اللاحقة. ومع هذا، يجب معرفة أن أنواع البشرة تختلف من نوع لآخر، ونظراً لأن البشرة هي أكبر عضو في الجسم، فإنها تتغير باستمرار. وهو ما يعني أنه من الضروري تغيير أنواع المنتجات طالما لم يعد لها تأثير بغض النظر عن المرحلة السنية. فالسيدات فوق سن ال 30 مثلاً يجب أن يَستَعِنَّ لأسباب وقائية بعلاجات للرقبة لمكافحة الخطوط التي تظهر بشكل مبكر في تلك المناطق.