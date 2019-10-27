لقطة سيلفي مميتة.. فتاة تسقط من الطابق 17 بدبي

تسببت صورة سيلفي في مقتل فتاة آسيوية (16 عاما)، بعدما سقطت من الطابق الـ17 بأحد الأبراج في دبي، إثر انزلاق المقعد.

وذكرت صحيفة “الإمارات اليوم”، السبت، أن الفتاة سقطت من أحد الأبراج في شارع الشيخ زايد أثناء محاولة التقاط “سيلفي” وهي جالسة على حافة شرفة الشقة التي كانت تقطنها مع عائلتها.

وأوضحت شرطة دبي، أن الفتاة كانت تحاول التقاط “سيلفي” وهي تقف فوق كرسي على حافة الحاجز الموجود في شرفة الشقة، مشيرة إلى أنها فقدت توازنها بصورة أدت إلى سقوطها بطريقة مفاجئة، على حد وصف شقيقتها التي شاهدت الحادث.

وتقول شقيقة الفتاة، إنها انزلقت من فوق الكرسي الذي كانت تقف فوقه، بينما سقط الهاتف في الشرفة بشكل مثير للغاية في نفس اللحظة.

ودعا مدير إدارة الإعلام الأمني بشرطة دبي العقيد فيصل القاسم، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من تلك التصرفات التي يمكن أن تودي بحياة من يقدمون على فعلها.