لطيفة في أزمة بسبب MBC

إيلاف من القاهرة: تواجه الفنانة التونسية لطيفة أزمة في الوقت الحالي بعد قرار مجموعة قنوات mbc عرض برنامجها القديم “يلا نغني” الذي صورته قبل نحو 7 سنوات بالتزامن مع طرح برنامجها الجديد “حكايات لطيفة” المقرر عرضه نهاية الاسبوع الجاري على شاشة قناتي ابو ظبي وdmc.

سبب الأزمة هو أنها تظهر في البرنامج الذي صورته قبل سنوات بشكل مختلف عن الشكل الذي تطل فيه ببرنامجها الجديد”حكايات لطيفة” الذي انتهت من تصويره قبل أسابيع قليلة وتستضيف فيه نجوم الغناء والتمثيل في الوطن العربي.

وحاولت ايلاف التواصل مع لطيفة لكنها لم ترد، لكن مصادرنا ضمن فريق العمل الذي تعاونت معه في البرنامج الجديد أكدت أن الفنانة التونسية أجرت إتصالات مع المسؤولين في قناة mbc لوقف البرنامج أو ارجاء عرضه لكنها لم تتلق رداً حاسماً منهم، مع التأكيد على أحقية mbc في إعادة عرض البرنامج بالوقت الذي تراه مناسباً من وجهة نظرها.

تجدر الاشارة إلى أن البرنامج عرض منذ سنوات على شاشة mbc1 بعد تصويره لكن هذه هي المرة الأولى التي يعرض فيها على شاشة mbc مصر. فيما يأتي قرار اذاعة البرنامج في ظل التنافس القوي في مصر بين قناتي dmc وmbc مصر على الاعمال الفنية والدرامية المختلفة.