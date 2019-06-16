لصاحبات البشرة العادية.. احميها من جفاف الصيف بهذه الخلطات

بالرغم من أنها تُعتبر أكثر أنواع البشرة التي لا تسبّب مشاكل في رأي خبراء التجميل، بعكس الأنواع الأخرى، مثل الجافة والدهنية، إلا أنّ هذا الأمر يجعل الصبيّة صاحبة البشرة العادية تهملها كثيرًا، وتتسبب في جفافها بخاصة مع أجواء الصيف، والحرارة العالية، وأشعة الشمس الضارة.

لهذا عليكِ الاعتناء ببشرتكِ العادية بشكل دوري، بخلطات طبيعية تحافظ على نضارتها في فصل الصيف.

خلطة الموز والترمس المطحون

– نصف حبة موزة مهروسة

– ملعقة كبيرة ترمس مطحون

– ملعقة صغيرة لبن

– ملعقة صغيرة عسل

تُخلط المكونات مع بعضها البعض، وتوضع على البشرة، بحيث يكون الخليط سميكًا قليلًا، ثم تُترك لمدة 15 دقيقة.

أزيلي الخليط مع فرك بشرتكِ بلطف، ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

استخدمي هذه الخلطة مرة أسبوعيًّا، إذ يجدد الترمس حيوية بشرتكِ، ويمنحها لمعانًا جاذبًا، ويساعد الموز على إزالة أيّ بقع أو تجاعيد.

خلطة الشوفان والزبادي والعسل

– ملعقة كبيرة شوفان

– ملعقة صغيرة زبادي

– ملعقة صغيرة عسل

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على بشرتكِ لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر، بعد أن تزيلي الخليط، مع عمل مسّاج للوجه لتجديد حيويته.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا للحفاظ على حيوية بشرتكِ ولمعانها، بخاصة وأنّ الزبادي يمنحكِ الدهون التي ربما تفقدها البشرة العادية بسبب جفاف الجو.