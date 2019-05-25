لسبب غريب.. امرأة تغطي سيارتها بالكامل بروث البقر! (صور)

حيرت رواد الإنترنت صور غريبة انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لسيارة غطيت بأكملها بروث الأبقار.

ونشر الهندي روبيش غاورانغا داس على صفحته في “فيسبوك” صورة السيارة العجيبة التي غطيت بروث الأبقار.

وتظهر الصورة أن السيارة من نوع تويوتا وقد لطخ هيكلها الخارجي بالكامل، ما عدا الزجاج، بالسماد العضوي. وكتب روبيش معلقا على الصورة: “أفضل استخدام لروث البقر رأيته في حياتي. غطت به سيجال شاه سيارتها لحمايتها من وهج درجة حرارة الجو التي بلغت 45 درجة”.

وأشار الهندي روبيش إلى أن اللقطة صورت في مدينة أحمد أباد.

يذكر أن سكان الريف في الهند يستخدمون عادة روث الأبقار لتغطية جدران منازلهم الخارجية، لتحفظ دفئها في الشتاء، وتمنحها البرودة في الصيف.

المصدر:لينتا. رو