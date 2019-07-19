لخسارة الوزن بشكل سريع إليك هذه الشوربة المسائية السحرية!

يتبع الكثيرون حميات قاسية جداً من اجل خسارة الوزن، علماً انه يمكن تحقيق هذا الهدف على المدى البعيد من خلال تناول الاطعمة الصحية وتنظيم الوجبات اليومية والتركيز على ممارسة التمارين الرياضية.

كذلك من المفيد الاعتماد على بعض الحيل مثل تناول اطباق ووصفات تسرع عملية حرق الدهون. ومن ابرزها مثلاً شوربة الشمندر وخل التفاح التي تمكّن من خسارة كيلوغرامين كل 10 ايام.

وتحتوي هذه الشوربة على نصف ليتر ماء، 200 غ من صدر الدجاج المسلوق المقطع على شكل مكعبات، بصلة واحدة، حبات طماطم، 3 أغصان كرافس، جزر، فص ثوم، القليل من الملح والفلفل، حبتي شمندر، ملعقتي طعام من خل التفاح، ملعقة طعام من عصير الليمون وشبت.

وللتحضير تقشر حبتا الشمندر وتغسلان وتوضعان في الماء على النار حتى تنضجا. تتركا لتبردا وفي هذه الاثناء يتم تحضير شوربة دجاج من خلال خلط قطع صدر الدجاج مع البصل والطماطم والكرافس والجزر والثوم والملح والفلفل.

عندما تنضج المكونات تتم إضافة الشمندر والخل وعصير الليمون والشبت (أو الشومر) ويطحن الخليط جيداً. ومن اجل خسارة الوزن بفعالية ينصح بتناول هذه الشوربة مساء. لكن من الضروري اتباع عادات حياتية صحية في موازاة ذلك.