لتساقط شعر الحاجبين أسباب وحلول عديدة

يُشكّل الحاجبان عنصراً أساسياً في الوجه، فهما يحددان إطاره، يظهران جمال العينين وسحرهما، كما يعكسان شخصية صاحبتهما. كل ذلك يجعل من تساقط شعرهما مشكلة حقيقية تتطلّب البحث عن أسبابها وإيجاد حلول سريعة وفعّالة لها.

– أسباب هذا التساقط:

يردّ الخبراء تساقط شعر الحاجبين إلى أسباب متعددة، مما يجعل التعرّف على المسبّب الحقيقي لهذا التساقط مستحيلاً في بعض الأحيان. أما أكثر هذه الأسباب شيوعاً فأربعة:

قد ينتج هذا التساقط عن فقر الدم والنقص في الحديد، صدمة انفعالية كبيرة أو إجهاد قوي اضطرابا في عمل الغدد الدرقية، أو صلع فجائي يؤدي إلى تساقط شعر الرأس والحواجب، والرموش، ويتطلّب علاجاً يُشرف عليه متخصص في طب الجلد.

– علاج هذه المشكلة:

ترتبط حلول مشكلة تساقط شعر الحاجبين بمسبباتها حيث يُنصح بتناول المكمّلات الغذائية الغنيّة بالفيتامينات والمعادن في حالة فقر الدم. الخضوع لتقنيات الاسترخاء في حال المعاناة من الإجهاد، أما في حالة اضطراب الغدد الدرقية فيجب استشارة الطبيب الذي سيصف أدوية تضبط عمل هذه الغدد. وفي حالة الصلع قد يكون العلاج الذي يصفه طبيب الجلد طويلاً قبل أن يعود الشعر للنمو.

يمكن الاستعانة بتقنيّات الماكياج وإعادة رسم الحاجبين بواسطة أقلام وظلال مخصّصة لهذا الغرض، للتغلّب على هذه المشكلة. أما عند اختيار حل رسم الحاجبين بتقنية الوشم الدائم، فيُنصح بأن يتم ذلك على يد خبراء في هذا المجال للحصول على نتيجة هي الأقرب إلى الشكل الطبيعي للحاجب، فأي تغيير كبير في هذا المجال ممكن أن يضفي على الوجه قساوة مزعجة.

– للحد من تساقط شعر الحاجبين:

يساعد تبنّي بعض العادات البسيطة في الحد من تساقط شعر الحاجبين:

• تجنّبي الإفراط في إزالة شعر الحاجبين، إذ يمكن لذلك أن يُفقد شعر الحاجب كثافته.

• اختاري مستحضرات تخطيط الحواجب بنوعية موثوق بها، فبعض أنواعها غير الجيّدة تحتوي على مواد كيميائية تزيد من خطر تساقط الشعر في هذه المنطقة الحساسة من الوجه.

• واظبي على تمشيط شعر حاجبيكِ بشكل يومي لتحفيز الدورة الدموية وتعزيز إنبات الشعر في هذه المنطقة.

• اعتمدي نظاماً غذائياً غنياً بالفيتامينات من فئة B المتوفرة في الألبان والأجبان واللحوم والبيض. ولا تنسي التعرّض باعتدال للشمس للحصول على حاجتكِ اليوميّة من الفيتامينD.

– وصفات مُعزّزة لنمو شعر الحاجبين:

تساعد بعض الوصفات السهلة في زيادة كثافة شعر الحاجبين:

• دلّكي حاجبيكِ يومياً بالقليل من الفازلين قبل النوم لتعزيز نموّهما، ثم اشطفيها عند الاستيقاظ صباحاً بماء فاتر.

• طبّقي على حاجبيكِ يومياً القليل من زيت اللافندر الذي يساعد على تكثيفهما. يمكنكِ الاستعانة أيضاً بزيت الخروع أو زيت جوز الهند التي تتمتع بفعالية مماثلة في هذا المجال.

• حضّري خليطاً من ملعقة كبيرة من العسل وملعقة صغيرة من جل الصبار. طبّقي هذا الخليط يومياً على حاجبيكِ لمدة 20 دقيقة قبل شطفهما بالماء الفاتر.

• دلّكي حاجبيكِ يومياً بشرائح الليمون واتركي عصارة هذه الفاكهة على الحاجبين حتى تجفّ، فمن شأن ذلك أن يساعد على تعزيز نموّهما.