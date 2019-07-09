لا ترمي مياه سلق المعكرونة بعد اليوم… فلها استخدامات سحرية!

يتم عادة تصفية ماء سلق المعكرونة والتخلص منها في حوض غسل الصحون. لكن حان الوقت لوضع حد لذلك. فقد بات بالإمكان الاستفادة من هذا الماء بطرق مختلفة.

ومن أبرز تلك الطرق وأكثرها فعالية الاستعانة به من أجل إعادة النعومة والبريق الصحي للشعر.

ولذلك يكفي ترك الماء يبرد بعد تصفيته من البقايا جيداً. وبعد ذلك يتم وضع الماء على كل مساحة الشعر مع التدليك اللطيف ثم يترك لمدة 10 دقائق.

وبعد مرور هذه المدة يغسل الشعر جيداً بالشامبو المناسب والماء. ومع تكرار الوصفة يمكن الحصول على شعر أملس وناعم كالحرير وتخليصه من التلف والضعف والتقصف.