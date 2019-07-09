يوليو 09, 2019

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

لا ترمي مياه سلق المعكرونة بعد اليوم… فلها استخدامات سحرية!

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
اترك تعليق
19 مشاهدة

لا ترمي مياه سلق المعكرونة بعد اليوم… فلها استخدامات سحرية!

يتم عادة تصفية ماء سلق المعكرونة والتخلص منها في حوض غسل الصحون. لكن حان الوقت لوضع حد لذلك. فقد بات بالإمكان الاستفادة من هذا الماء بطرق مختلفة.
ومن أبرز تلك الطرق وأكثرها فعالية الاستعانة به من أجل إعادة النعومة والبريق الصحي للشعر.

ولذلك يكفي ترك الماء يبرد بعد تصفيته من البقايا جيداً. وبعد ذلك يتم وضع الماء على كل مساحة الشعر مع التدليك اللطيف ثم يترك لمدة 10 دقائق.

وبعد مرور هذه المدة يغسل الشعر جيداً بالشامبو المناسب والماء. ومع تكرار الوصفة يمكن الحصول على شعر أملس وناعم كالحرير وتخليصه من التلف والضعف والتقصف.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.