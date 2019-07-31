لإنقاص الوزن بيومين إليك رجيم الكوسا… لن تتوقعي النتيجة!

من اجل خسارة الوزن من دون الشعور بالحرمان، يجب اختيار الاطعمة والمكونات التي تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية.

ومن الضروري ايضاً الاعتماد على انواع خضار غنية بالألياف ومضادات الاكسدة ومنها الكوسا الذي يمكن تحضير اطباقه لخسارة كيلوغرام واحد في يومين فقط.

اليوم الأول

الفطور: كوب من الشوفان مع اللبن الزبادي الخالي من الدسم، قبضة من الزبيب.

وجبة خفيفة: تشكيلة من الخضار مع الجزر المبشور وصلصة خفيفة باللبن الزبادي الطبيعي.

الغداء: طبق كوسا مشوي مع الجزر، الفليفلة، الكرفس وقطعة من لحم الحبش مع رشة من عصير الليمون.

وجبة خفيفة: سلطة مع الكوسا المطهو على البخار.

العشاء: كوسا محشو بالعدس مع صلصة الطماطم الطبيعية.

اليوم الثاني

الفطور: قطعة من قالب الكوسا.

وجبة خفيفة: طبق سلطة مع الكوسا المشوي والجزر المبشور.

الغداء: قطعة سمك سلمون مع الجزر المطهو على البخار والقليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

وجبة خفيفة: ارز اسمر مع الكوسا المطهو على البخار والخس.

العشاء: فطر وكوسا مشويان.

لكن للحصول على افضل نتيجة من المهم ممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي في الايام التالية.