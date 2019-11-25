نوفمبر 26, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

كيم كارداشيان منزعجة من فستان “فيرساتشي”

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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كيم كارداشيان منزعجة من فستان “فيرساتشي”

نشرت كيم كارداشيان، في صفحتها على موقع “إنستغرام”، صورة تظهر فيها منزعجة، ذيلتها بتعليق: ” كم يكون هذا الفستان من فيرساتشي جيدا إذا كان مناسبا لقياسي”.

وتظهر كارداشيان، بحسب موقع “InStyle”، في الصورة غاضبة ومكتئبة، لدرجة يمكنك سماعها وهي تقول “أنا متضايقة جدا”.

والفستان الذي تتحدث عنه كيم، زهري غامق، مع أشرطة زهريّة رقيقة تبدو شفافة.

 

ويتساءل الموقع المذكور عن السبب الذي منع كارداشيان من طلب تغيير الفستان، أو استدعاء صديقتها الحميدة دوناتيلا (فيرساتشي) لتصمم لها واحدا جديدا، بدل أن تنشر صورة تفيد بأنها تكره أن لا يكون ما تلبسه جيدا جدا، كما لو أنها تقول: “Versace” مهزلة”.

 

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