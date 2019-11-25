كيم كارداشيان منزعجة من فستان “فيرساتشي”

نشرت كيم كارداشيان، في صفحتها على موقع “إنستغرام”، صورة تظهر فيها منزعجة، ذيلتها بتعليق: ” كم يكون هذا الفستان من فيرساتشي جيدا إذا كان مناسبا لقياسي”.

وتظهر كارداشيان، بحسب موقع “InStyle”، في الصورة غاضبة ومكتئبة، لدرجة يمكنك سماعها وهي تقول “أنا متضايقة جدا”.

والفستان الذي تتحدث عنه كيم، زهري غامق، مع أشرطة زهريّة رقيقة تبدو شفافة.

ويتساءل الموقع المذكور عن السبب الذي منع كارداشيان من طلب تغيير الفستان، أو استدعاء صديقتها الحميدة دوناتيلا (فيرساتشي) لتصمم لها واحدا جديدا، بدل أن تنشر صورة تفيد بأنها تكره أن لا يكون ما تلبسه جيدا جدا، كما لو أنها تقول: “Versace” مهزلة”.