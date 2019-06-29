يعتبرون الأمر سرقة لثقافتهم

كيم كارداشيان تُغضِب اليابانيين بتسمية منتجها الجديد

احتج العديد من رواد مواقع التواصل اليابانيين على خط الموضة الجديد في الملابس الداخلية الذي طورته نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان تحت اسم “كيمونو”.

حيث اعتبروا الأمر بمثابة السرقة لثقافتهم بأسلوبٍ يهين الزيّ التقليدي المقدّر في المجتمع الباباني. وذلك بعدما أعلنت “كارداشيان” أنها ستُطلِق “مشدات” عملت على تطويرها لتكون حلاً مفيداً للنساء.

ولم بأتِ الإعتراض على المنتج نفسه بل على تسميته بالـ”كيمونو”ومعناها في اليابانية “الملابس التي هي أثواب بطول الجسم مع أحزمة يرتديها الناس في المناسبات الرسمية مثل حفلات الزفاف والجنازات.”

إلا أن النجمة الأميركية بدأت بإجراءات تسجيله كعلامة تجارية على ملابس داخلية! الأمر الذي أغضب اليابانيين الذين وجدوا في مواقع التواصل متنفساً للتعبير عن رفضهم وأجمعوا على أن “الكيمونو ليس ملابس داخلية! أوقفوا تسجيل العلامة التجارية! لا تجعلوا كلمة كيمونو ملككم!“.

كما برزت اعتراضاتهم على صورة الملصق عبر صفحتها على “تويتر” حيث طالبها كثيرون بتغيير الإسم عبر وسم #KimOhNo.