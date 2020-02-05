كيم كارداشيان تنهي معركة “قانونية” مع طبيب تجميل!

حققت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان انتصارا في الدعوى القضائية التي كانت قد رفعتها متهمة طبيبا بالاستفادة دون وجه حق من اسمها والتشهير بها.

وأنهت كيم جدلا قانونيا لصالحها عبر تسوية عقدتها مع الطبيب تشارلز رونيلز، الذي يطلق على نفسه مخترع ما يعرف بـ”وجه مصاص دماء، وفقا لوثائق قانونية حصلت عليها صحيفة “ذا بلاست”.

وكانت النجمة قد رفعت دعوى قضائية ضد الطبيب، متهمة إياه باستغلال وجهها واسمها على صفحاته الاجتماعية الخاصة، وذلك من أجل الترويج لعملياته الطبية والتسويق لنفسه، وهو ما اعتبر انتهاكا لحقوق الطبع والنشر لعلامتها المسجلة، دون إذن مسبق منها.

وبحسب الاتفاق، وافق رونيلز على أمر قضائي يمنعه من استخدام اسم (كيم) أو ما يمت لها بصلة الشبه مجددا، كما سيكون من حق خبيرة الموضة والأزياء، رفع دعوى قضائية أخرى إذا جرى خرق الاتفاق.