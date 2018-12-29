كيم كارادشيان تتلقى هدية قيمتها 14 مليون دولار

تلقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارادشيان هدية من زوجها نجم “الهيب هوب” العالمي كاني ويست، وُوصفت الهدية بأنها أغلى وأثمن هدية حصلت عليها خلال مناسبات أعياد الميلاد.

وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية، فإن الهدية عبارة عن فيلا سكنية فاخرة ذات مساحة كبيرة في بناء ضخم يتألف من 18 طابقا، ويطل مباشرة على شاطئ ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية.

ويعرف هذا المبنى بأنه “بناء الأغنياء” لأن الذين يملكون شققا فيه هم من أثرى الأغنياء والمشاهير، وتتألف الشقة من أربع غرف نوم وخمس حمامات وتبلغ مساحتها 4700 قدم مربعة.

كما يحتوي المبنى أيضا على صالة ألعاب رياضية وحمام سباحة ومنتجع صحي فاخر، فضلا عن كونه يطل على شاطئ البحر مباشرة.