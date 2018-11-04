كيف نعيد ثيابا ضاقت بعد الغسيل إلى مقاسها الأساسي؟

تغيير مقاس الملابس عند اعتماد إرشادات خاطئة خلال غسلها من الأخطاء التي يحدث أن نواجهها. ولكن هل تعلمون أنه يمكن تخطّي هذه المشكلة وإعادة قطع الثياب إلى قياسها الأساسي عبر اعتماد بعض الحيل السهلة والعملية. تعرفوا على بعضها فيما يلي.



الاستعانة بالمنعّم

عند تحوّل كنزة صوفية إلى أصغر بقياسين أو ثلاثة بعد الغسيل، يكفي أن تفرغوا محتوى عبوة سعة ليتر واحد من المنعّم في وعاء عميق يحتوي على ليتر من الماء ثم تتركوا الكنزة في هذا الخليط طوال اليوم. اشطفوا الكنزة بعد ذلك بالماء وافردوها على حبل الغسيل دون عصرها وستكتشفون عندما تجفّ أنها استعادت قياسها الأساسي.

استعمال الخل الأبيض

يمكن الاستعاضة عن استعمال المستحضر المنعّم باستعمال الخلّ الأبيض. أضيفوا المقدار نفسه من الماء والخل الأبيض إلى وعاء عميق، وانقعوا قطعة الثياب فيها لمدة 12 ساعة ثم اشطفوها بالماء البارد واتركوها تجفّ في الهواء، فمن شأن ذلك أن يعيد إليها قياسها الأصلي.

كيّ الملابس

إذا كانت قطعة #الثياب التي أصبحت أصغر حجماً هي عبارة عن “تي شيرت” قطني أو قميص ناعم، يكفي العمل على كيها مع تعريضها للبخار وستلاحظون أنها استعادت قياسها الأساسي.

غسل الملابس بالشامبو

هذه الطريقة سهلة وفعّالة جداً، أضيفوا إلى وعاء كبير من الماء الفاتر ملعقتين من الشامبو الخاص بالأطفال أو البلسم الخاص بتنعيم الشعر. انقعوا قطعة الثياب في هذا الخليط لمدة نصف ساعة مما سيساعد على ارتخاء ألياف نسيجها واستعادتها لقياسها الأساسي. يكفي بعد ذلك أن يتمّ عصرها لتخليصها من فائض الماء ثمّ تجفيفها في الهواء الطلق.

إضافة القليل من الغليسيرين إلى الماء

يمكن استبدال البلسم بإضافة القليل من الغليسيرين إلى الماء الفاتر والانتظار حتى يذوب قبل وضع قطعة الثياب في الخليط وتركها لمدة ساعة. اعصروا بعد ذلك فائض الماء عن الثياب وقوموا بتعليقها وشدّ أليافها لتجفّ في الهواء الطلق وتستعيد حجمها الأساسي.