كيف تتخلصين من البقع السوداء والداكنة على بشرتك؟

إذا كنت تعانين من البقع الداكنة، يمكنك الحصول على بشرة أكثر إشراقاً من دون أي تكاليف باهظة، من خلال وصفات بسيطة جداً.

العامل المسؤول عن لون البشرة هو الميلانين. ويؤدي فرط انتاجه في منطقة واحدة، إلى ظهور البقع السوداء والعديد غيرها من مظاهر البشرة الداكنة التي يمكنك التخلص منها من خلال المكونات التالية:

ملعقة من زيت الزيتون

نصف ملعقة من العسل

ملعقة من البايكينغ صودا

تبييض بشرتك بشكل آمن وسريع؟ …إليك الحل

طريقة التحضير:

– ضعي المكونات في وعاء وحركيها حتى تحصلي على مزيج متجانس.

– اغسلي وجهك بالماء الفاتر جيداً.

-إصنعي من الخليط قناعاً تضعينه على وجهك لمدة 10 دقائق، ثم اغسليه بالماء الدافئ.

-كرري العملية مرتين في الأسبوع للحفاظ على بشرة لطيفة وجميلة.

ويمكن تطبيق طرق أخرى خاصة وفق أنواع الجلد، فإذا كانت البشرة جافة:

-إمزجي ملعقتي طعام من بودرة قشر الرمان المجفّف مع ملعقة طعام من العسل، ونقطتين إلى 3 نقاط من عصير الليمون، وملعقة طعام من الجبنة البيضاء أو اللبن الزبادي الطبيعي، ومعلقة طعام من عصير الطماطم، وملعقتي طعام من الحليب.

-عندما تحصلين على عجينة منسجمة، طبّقيها على وجهك وعنقك واتركيها لمدة 20 دقيقة.

-إنزعي القناع بواسطة الماء ثمّ طبقّي على وجهك الكريم المرطب. وبعد مرور ساعتين ستلاحظين أنّ بشرتك أصبحت نقية وصافية جداً.

للبشرة الدهنية:

-أضيفي ملعقتي طعام من بودرة قشر الرمان المجفّف إلى معلقة طعام من العسل، ونقطتين إلى 3 نقاط من عصير الليمون وبضع نقاط من ماء الورد.

-إمزجي المكونات جيداً لكي تحصلي على عجينة منسجمة.

-طبقي القناع على وجهك وعنقك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

-إغسلي وجهك بالماء البارد ثمّ جففيه بلطف.

يساعدك هذا القناع على أن تتخلصي من الخطوط الرفيعة والتجاعيد والهالات السوداء والتصبّغات والبقع الداكنة.