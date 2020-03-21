كيف أجعل وجهي دائريًا بالمكياج؟

تحلم معظم السيدات بامتلاك وجه دائري لما يعكسه هذا الشكل من جمال وجاذبية للمرأة كما تظهر الطيبة على ملامح صاحبات هذا الوجه، لذا تسعى النساء إلى حيل عبر المكياج لجعل وجههنّ دائري من خلال لعبة الألوان والإضاءة.

إليكِ فيما يلي بعض خدع المكياج والكونتوريغ التي تجعل وجهكِ دائري الشكل وأكثر امتلاء عبر استخدام كريم الأساس والظلال الداكنة والبلاش والكونسيلر وغيرها من المستحضرات التي يساعد استخدامُها على نحت الوجه والحصول على الشكل الذي ترغبين به.

خطوات المكياج لوجه مستدير

إعتمدي في مكياجك على الألوان الفاتحة لإبراز مناطق معينة من الوجه فالألوان الفاتحة تمنح الوجه بعض الإضاءة الضرورية، واعتمدي في المقابل الألوان الداكنة لإخفاء بعض المناطق في الوجه، من خلال استعمال كريم الأساس والبودرة فقط.

ارسمي خط رفيع يبدأ عن أعلى منطقة بالوجه من عند طرف الأذن بالظلال الداكنة ويتجه للأسفل بشكل مائل من ناحية الشفاه ، وينتهي بنصف دائرة عند طرف الأنف من الجانبين ، حيث يمكنك بهذه الطريقة جعل الخدود ممتلئة بشكل مثالي.

وبعد ذلك قومي بدمج اللون من الأعلى بإستخدام البيوتي بلندر ، مع تطبيق خط من الكونسيلر مباشرة تحت العين لإخفاء الشوائب والهالات السوداء.

لوجه دائري قومي باعتماد الشكل المستقيم لحاجبيك، فالحاجبان يساعدان على تنحيف الوجه أو تسمينه ما يؤثر تلقائيًا على شكل الوجه. فاحرصي أن يكونا بعيدين عن أي تقويس، لأن الحاجبين المقوسين يزيدان من نحافة الوجه ويعطيانه المزيد من الطول.

إسعي إلى إبراز الوجنتين لتمنحي وجهك المظهر الدائري. لذا اعتمدي على البودرة ذات الألوان الزاهية، كالوردي أو الزهري. وابتعدي عن اللون البرونزي الذي يساعد على زيادة نحافة الوجه.

لون أحمر الشفاه الداكن أو الغامق يساعد بالطبع على منح الوجه إطلالة ممتلئة وشابة تمنح وجهكِ الشكل الدائري. لذا اعتمدي على هذه الألوان لدى تطبيقك المكياج للحصول على وجه دائري، وابتعدي عن الألوان الفاتحة التي تظهر طول الوجه.