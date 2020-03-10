كيت ميدلتون تظهر بـ معطف ارتدته منذ 13 عاماً

ارتدت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون معطف سبق أن ارتدته لول مرة قبل 13 عاما وذلك خلال انضمامها إلى زوجها الأمير ويليام في دبلن، وهي إحدى منظمات الصحة العقلية، صباح اليوم.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل فقد ارتدت كيت ميدلتون صاحبة الـ 38 عاماً معطفاً أنيقاً، كانت قد ظهرت به لأول مرة قبل 13 عاماً عندما انضمت إلى صديقها ويليام لحضور حفل عيد ميلاد ابن عمها بيتر فيليبس الثلاثين في نوفمبر 2007.

ومن المعروف عن دوقة كانبريدج إعادة تدوير ملابسها وارتدائها أكثر من مرة وبأكثر من طريقة، ومنها هذا المعطف التي ارتدته عدة مرات، كان من ضمنها أيضا عشاء عيد ميلادها السادس والعشرين في يناير 2008 حينما تخرج الأمير ويليام من سلاح الجو الملكي البريطاني.

ويبدو أن كيت لا تتخلى عن ملابسها مهما مر من وقت على ارتدائها.