كويتية تتلقى 30 شكوى قضائية بسبب “تويتر”!!

تلقت مواطنة كويتية نحو 30 شكوى سجلت ضدها في قضايا سب وقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في الكويت “تويتر”، بعد تخفيها خلف أسماء مستعارة وإساءتها إلى أشخاص آخرين، منهم أفراد من عائلتها.

واتخذت السيدة التي تم الكشف عن هويتها الحقيقية من الحسابات الوهمية وسيلة لسب وقذف الناس بما ليس فيهم، ليكون أول المتقدمين بالشكوى ضدها زوجها ومديرها والمحامي الذي كان يترافع عنها، كما تم تقديم أكثر من 30 شكوى من فتاة وشاب بحقها، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وذكر مصدر قانوني، أن محامي تلك السيدة، الذي كان يترافع عنها أمام المحكمة قرر تركها؛ بسبب سوء لسانها وقدم بحقها أيضًا شكوى سب وقذف.

وتعتبر قضية الحسابات الوهمية من القضايا المثارة في البلاد بشكل متواصل، حيث وصلت إلى قبة البرلمان في مطلع العام الجاري، بعد توجيه من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بضرورة إصدار تشريع يضبط منصات التواصل التي تعج بتلك الحسابات، وبما يراعي أمن المجتمع وقيمه الفاضلة، ويمنع أشباح الفتن والتخريب من المساس بكرامة الناس وسمعتهم.