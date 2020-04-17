كورونا يلغي زفاف حفيدة ملكة بريطانيا

ألغت الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث، وخطيبها إدواردو مابيليموتسي زفافهما الملكي، بسبب الإغلاق العام في بريطانيا، وسط جائحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت تقارير إعلامية، الخميس.

كانت الأميرة بياتريس قلصت، في شهر مارس، خطط الزفاف، وألغت حفل استقبال كان من المقرر عقده في قصر بكنغهام في مايو.

وذكرت مجلة بيبول، نقلا عن متحدث باسم الخطيبين “لا توجد خطط لتغيير الأماكن أو إقامة حفل زفاف أكبر. إنهما لا يفكران حتى في الزفاف في هذا الوقت. سيأتي وقت لإعادة الترتيب، لكن هذا لم يحن بعد”.