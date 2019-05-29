كوردية ضمن قائمة 100 امرأة الأكثر تاثيرا في المكسيك

اختيرت الكوردية هانا جاف كواحدة من قائمة تضم مئة امرأة هن الأكثر تاثيرا في دولة المكسيك.

وجاف ناشطة في مجال السياسة والعمل الانساني والاغاثي وهي كاتبة وتقيم في المكسيك وجاء تصنيفها ضمن هذه القائمة من قبل مجلة “فوربسوة” حيث وضعت صورة جاف على غلاف المجلة.

ولدت هانا جاف في ولاية كاليفورنيا الأمريكية من أب كوردي وأم مكسيكسية من مدينة ساندياغو.

وتعرف جاف بنشاطها السياسي في الأوساط المكسيكية كما أنها تمتلك “مؤسسة جاف” الخاصة بالأعمال الانسانية.

ونظمت جاف عام 2013 أكبر مهرجان كوردي في المكسيك والذي استمر 4 ايام وحضره أكثر من 80 الف شخص.

تقوم هانا جاف بزيارات دورية لاقليم كوردستان كما أنها تقدم مساعدات للنازحين واللاجئين في مخيمات الاقليم.