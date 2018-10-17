كوباني.. فنانات كورديات يحولن أنقاض المدينة إلى معرض للفن التشكيلي

رووداو – أربيل/ بمشاركة 12 فنانة تشكيلية، افتتح، في وقت سابق، معرض للفن التشكيلي بعنوان “حديث الوجوه”، في مدينة كوباني، حيث عرضت فيه الفنانات لوحات تحكي قصة مقاومة كوباني، وتحريرها من قبضة تنظيم “الدولة الإسلامية” داعش.

وتضمن المعرض الذي استمر ليومين 39 لوحة فنية تحكي قصص مقاومة كوباني، وأقيم في متحف كوباني الواقع شمالي المدينة.

وحضر عدد من أهالي كوباني وممثلين عن الفعاليات الاجتماعية والسياسية افتتاحية المعرض.

يذكر أنه سبق لإدارة مقاطعة كوباني في كوردستان سوريا أن أقامت متحفاً شمالي المدينة، في الأحياء التي تعرضت للدمار جراء المقاومة التي أبداها أهالي كوباني إلى جانب مقاتلي وحدات حماية الشعب والمرأة الكورديتين ضد مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية” داعش إبان مقاومة كوباني عام 2014.