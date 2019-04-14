“كنز العمر” .. امرأة تعثر على جوهرة تابعة للملك إدوارد الرابع في حقل بالصدفة

عثرت بريطانية على دبوس قبعة ذهبي قيمته 15000 جنيه إسترليني، قد يكون ملكًا للملك إدوارد الرابع، الذي حكم خلال القرن الخامس عشر.

ورصدت ليزا جريس، 42 سنة، جوهرة العصور الوسطى وهي في حالة بدائية، أثناء البحث في حقل محروث حديثًا في لينكولنشاير، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ويُعتقد أن الدبوس مرتبط بالعائلة المالكة لإدوارد الرابع وارتدت دائرته قطعًا متشابهة بشكل لافت للنظر خلال فترة حكمه من عام 1460 حتى وفاته في 1483.

ويعتقد الخبراء أن الجوهرة صنعت في أواخر القرن الخامس عشر وتم تصميمها لتكون بمثابة شمس ساطعة – الشعار الشخصي لإدوارد الرابع- ويعتقدون أن القطعة ربما ضاعت في المعركة، حيث كانت فترة حكمه الأولى مليئة بالصراعات على السلطة.

ويوجد في وسط القطعة الذهبية حجر أميثست أرجواني، وهو أحد الأشياء المفضلة لدى الملك، ما دفع بعض المتخصصين إلى التكهن بأنه ربما فقده إدوارد الرابع نفسه.

ومن جانبها، قالت غريس إنها ذهلت عندما عثرت على القطعة على بعد بضع بوصات تحت الأرض، مضيفة: ”عندما اكتشفت الجوهرة لم تكن بعيدة عن الأرض على الإطلاق حيث تم حرث الحقل مؤخرًا“.

وتتشابه الجوهرة مع جوهرة لصورة معروفة لإدوارد الرابع من متحف كالفيت في أفينيون، فرنسا.