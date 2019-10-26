كل ما تريدون معرفته عن البوتوكس

يُشكّل البوتوكس العلاج التجميلي الأكثر استعمالاً في العالم. ولكنه لا يزال حتى اليوم يثير المخاوف والعديد من التساؤلات. اكتشفوا فيما يلي أبرز الأسئلة الشائعة التي تتوارد إلى الأذهان قبل اتخاذ قرار الخضوع لحقن البوتوكس المزيلة للتجاعيد.

اسمه العلمي هو “البوتولينوم توكسين”، وهو علاج يُحقن في العضل ليساهم في ارتخائه وبالتالي تمليس التجاعيد. بعض الأشخاص يستعملونه بشكل وقائي قبل ظهور أي تجاعيد، أما البعض الآخر فيُعانون من مشكلة تجمّد قسمات الوجه بعد سوء تطبيقه. تعرّفوا على الأسئلة الأكثر شيوعاً حول البوتوكس والأجوبة المناسبة لها.

– ما مدى فعالية الدور الوقائي للبوتوكس في مكافحة التجاعيد؟

يلعب البوتوكس دوراً مملّساً للتجاعيد وحامىيا من ظهورها، فهو يُحقن في العضلات ليقوم مرحلياً بتمليس الخطوط الأفقية والعامودية التي تظهر على الجبين، بين الحاجبين، عند زوايا الفم، وحول الشفاه لدى المدخنين بالإضافة إلى التجاعيد العامودية التي تطال العنق.

أما في المجال الوقائي، فإن قدرة البوتوكس على شلّ العضلات تساهم في التخفيف من الحركات التعبيريّة التي تزيد من ظهور التجاعيد.

– هل تجمّد قسمات الوجه من النتائج الحتميّة لتطبيق البوتوكس؟

الهدف من تطبيق البوتوكس ليس إزالة الحركات التعبيريّة لقسمات الوجه ولكن تمليس التجاعيد التي تحفرها هذه الحركات. فهو يشلّ عمل العضلات ولكنه لا يؤثّر أبداً على الأعصاب. وهو عند تطبيقه بالشكل السليم يساهم في رفع الحاجبين لجعل الإطلالة تبدو أكثر شباباً. أما عند الإفراط بتطبيقه على منطقة الجبين فيفقد الوجه بعض تعابيره. ولذلك من الضروري أن يتمّ تطبيق البوتوكس على يد طبيب يتمتع بخبرة في هذا المجال يستطيع أن يحدد قياس العضلات وكمّية البوتوكس التي يجب أن يتم حقنها للحصول على النتيجة المرجوّة.

– هل يترافق حقن البوتوكس مع أي ألم وهل لديه مضاعفات؟

إن الألم المرافق لحقن البوتوكس في البشرة يبقى محدوداً ولكن قد يلجأ الأطباء إلى تطبيق كريم مخدّر أو مكعّبات الثلج على البشرة قبل 10 دقائق من حقن البشرة.

أما بالنسبة للمضاعفات التي يمكن أن تطرأ لدى حقن البشرة بالبوتوكس فهي نادرة (تتراوح بين 1و5 بالمئة) ومرحلية في حال حصولها. ومنها ارتخاء الجفن أو الحاجب الذي يزول في غضون أسبوعين بالإضافة إلى أوجاع في الرأس تلي الحقن.

– هل من سنّ مثالي للبدء بتطبيق البوتوكس؟

من الصعب تحديد سن مثالية في هذا المجال، فالحاجة إلى البوتوكس ترتبط بحالة البشرة التي تتأثر عادةً بالعوامل الوراثية وبأسلوب الحياة المتّبع. ويتحدّث الأطباء عن أنهم يعاينون أشخاصاً في الأربعين لا يحتاجون سوى إلى القليل من البوتوكس، وأشخاص في العشرين يحتاجون إلى المزيد. وهم يقولون إن الحاجة إلى الاستعانة بالبوتوكس لا تكون ضرورية قبل ظهور التجاعيد إلا إذا كان الهدف منها وقائياً.

تبدأ نتائج البوتوكس بالظهور بعد 4 أو 5 أيام على العلاج وهي تدوم لمدة تتراوح بين 3 و 6 أشهر.

– هل يمكن أن يكتشف الناس خضوعنا للبوتوكس؟

إن حسن تطبيق البوتوكس يُترجم من خلال طلّة أكثر انتعاشاً، وراحة، وشباب. أما سوء تطبيقه فيؤدي إلى لمعان في الجبين وشل أي تعبير في منطقة بين الحاجبين لدى البكاء والضحك. ولكن يبقى المهم أن نكون راضين عن النتيجة التي تم الحصول عليها من عملية الحقن، فإذا كانت النتيجة تعجبنا لن يكون من المهم إذا كانت ظاهرة للآخرين.

– ما هي النتيجة التي تبدو ظاهرة في اليوم التالي لتطبيق البوتوكس؟

الأمر يختلف من شخص إلى آخر، ولكن في العادة لن تكون النتائج ظاههرة في اليوم التالي لتطبيق العلاج. وهي لا تبدأ بالظهور قبل عدة أيام أما النتيجة النهائيّة فلا تكتمل سوى بعد مرور أسبوعين، ولذلك يُنصح لدى التحضير لمناسبة مهمة أن يتم الخضوع للبوتوكس قبل أسبوعين من الموعد.

من الممكن تطبيق الماكياج على البشرة مباشرة بعد الخضوع للبوتوكس ولكن يجب تجنّب أي مجهود جسدي قاسٍ في الساعات الـ 24 التالية للعلاج.