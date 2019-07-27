كايلي جينر تتصدر قائمة الأكثر ثراء على “إنستغرام”

تفوقت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر على بيونسي وتايلور سويفت محققة الصدارة في قائمة أثرياء “إنستغرام” بحسب موقع HopperHQ.com للعام الثاني على التوالي.

وذلك بفضل مؤسستها لمستحضرات التجميل. علماً أن الموقع يعتمد على بياناته الداخلية وبطاقات أسعار الوكالات وأداة الجدولة، لإعداد قائمته السنوية للأشخاص الأكثر تحقيقاً للربح على منصة “إنستغرام” المملوكة لشركة “فيسبوك” وفق موقع Marketwatch الأميركي.

يشار إلى أنها تفوقت أيضاً على أختها الكبرى النجمة كيم كارداشيان التي حلّت في المركز الرابع في القائمة نفسها. مع التذكير بأن مجلة “فوربس” الأميركية كانت قد أطلقت عليها لقب أصغر مليارديرة في شهر مارس الماضي، فيما ارتفع عدد متابعيها من 128 مليوناً إلى 141 منذ الربيع الماضي.