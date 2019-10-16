كايت تستعيد إطلالات ديانا في باكستان

ترافق دوقة كامبريدج كايت ميدلتون زوجها الأمير ويليام في زيارة رسمية إلى باكستان. واللافت أن الإطلالات التي ظهرت بها كايت بهذه المناسبة تستحضر أناقة حماتها الأميرة ديانا التي كانت تحمل عاطفة خاصة لهذا البلد. وقد زارته مرات عديدة.

– إطلالة كايت الأولى في باكستان حملت توقيع المصممة البريطانية كاترين والكر، التي تُعتبر إحدى مصمماتها المفضّلات. وهي ارتدت للمناسبة ثوباً باللون الأزرق فوق سروال باللون نفسه جاء مستوحى من زي شلوار كاميز التقليدي من إطلالة اعتمدتها الأميرة ديانا لدى زيارتها باكستان في العام 1996.

نسّقت كايت زيّها مع بلون النيود من Rupert Sanderson بالإضافة إلى حقيبة صغيرة وأقراط مرصّعة، الاثنان من علامة Zeen.

– خلال زيارة قامت بها دوقة كامبريدج إلى مدرسة للبنات في مدينة إسلام آباد، ارتدت كايت “تونيك” وسروالا باللون الأزرق مستوحى من طراز الكورتا الباكستاني حمل توقيع المصمم ماهين خان. وقد جاء هذا الزي من حيث التصميم واللون شبيهاً بعدة إطلالات اعتمدتها الأميرة ديانا سابقاً.

– خلال لقائها، برفقة زوجها الأمير ويليام، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ارتدت كايت ثوباً باللون الزمردي من Catherine Walker نسّقته مع سروال كريمي من المصمم الباكستاني ماهين خان، وشاح باللون الأخضر الداكن من Satrangi، وأقراط من Zeen. وكانت ديانا سبق أن اعتمدت الألوان نفسها لإطلالتها خلال زيارة قامت بها إلى باكستان في العام 1991.

– لبّت دوقة كامبريدج خلال هذه الزيارة دعوة إلى حفل استقبال نظّمه المفوّض البريطاني. اختارت كايت للمناسبة ثوباً طويلاً من الباييت حمل توقيع المصممة البريطانية Jenny Packham. نسّقته مع صندل فضي من Jimmy Choo وأقراط برونزيّة من O’nitaa. وقد جاءت إطلالتها بالأخضر وهو اللون الرسمي في باكستان كتحيّة لهذا البلد. وهو السبب نفسه الذي يفسّر اعتماد الأميرة ديانا على ارتداء هذا اللون خلال زياراتها إلى باكستان أيضاً.

