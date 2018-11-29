نوفمبر 29, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

كاميلا أكيربيرغ… للقامة الممشوقة ثمن

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فى :شؤون المرأة
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كاميلا أكيربيرغ… للقامة الممشوقة ثمن 

قدمت خبيرة اللياقة البدنية كاميلا أكيربيرغ بعض النصائح للحصول على قوام رشيق وعضلات بطن مثالية.

أهم سرّ للياقة وفقا للخبيرة هو اتباع نظام غذاء صحي غني بالبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية، والابتعاد عن المأكولات الدسمة التي تتحوي على الدهون المشبعة أو الزيوت المهدرجة.

العامل المهم الآخر للحصول على قوام رشيق وخصر مثالي هو الحرص على ممارسة الرياضة وتمارين اللياقة البدنية، والتركيز على التمارين التي تستهدف منطقة البطن خصوصا، ودعمها بالتمارين التي تحرق الكثير من السعرات الحرارية كالجري مثلا.

وثالثا تنصح الخبيرة بالتركيز على اختيار التمارين الرياضية والنظام الغذائي لكل شخص وفقا لتركيبة جسمه الفيزيائية وحالته الصحية، والاستعانة بالخبراء الرياضيين وأطباء الصحة لوضع برنامج مناسب للأكل والرياضة، والابتعاد عن النصائح العشوائية وغير الدقيقة.

المصدر: لينتا. رو

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