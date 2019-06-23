يونيو 23, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

كاردي بي متهمة بالاعتداء على عاملتين في ناد للتعري

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فى :شؤون المرأة
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كاردي بي متهمة بالاعتداء على عاملتين في ناد للتعري

وكالات: إتهمت مغنية الراب كاردي بي بالاعتداء يوم أمس الجمعة، وذلك إثر ضلوعها في شجار بناد للتعري في مدينة نيويورك.

وقالت الشرطة إن المغنية المغنية البالغة من العمر 26 عاما واسمها الحقيقي بلكاليز ألمانزار، دخلت في شجار مع اثنتين من عاملات النادي. وذكرت وسائل إعلام محلية أنها اتهمت إحداهما بإقامة علاقة مع زوجها أوفست عضو فريق ميجوز الغنائي لموسيقى الراب.

وأظهرت سجلات المحكمة أن الجلسة المقبلة في القضية ستعقد يوم 25 يونيو حزيران في محكمة كوينز الجنائية. ولم يجب المحامي الموكل عنها جيف كيرن على طلب للتعقيب حتى الآن.

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