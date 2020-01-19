كارداشيان تقتحم عالم “العدالة الجنائية” وتتجاهل المنتقدين

استكملت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وست عامها الأول في دراسة القانون فيما تستعد لعرض فيلم وثائقي عن نشاطها لإصلاح نظام العدالة الجنائية.

وسيعرض فيلم (كيم كارداشيان وست: ذا جاستيس بروجكت) لأول مرة على شبكة أوكسجين للبث في الخامس من نيسان ابريل المقبل.

وتظهر وست في الفيلم الذي تصل مدته إلى ساعتين وهي تزور سجونا وتعمل مع خبراء قانونيين لبحث أربع حالات لأشخاص يعتقدون أن الأحكام الصادرة بحقهم كانت ظالمة.

واشتهرت وست بتطوير منتجات الجمال والموضة وسرد حياتها مع شقيقاتها في البرنامج التلفزيوني (كيبينج أب ويذ ذا كارداشيانز). وأصبحت مهتمة بإصلاح العدالة الجنائية بعدما ساهمت في إطلاق سراح امرأتين من السجن.

وفي الفيلم الوثائقي الجديد، سُئلت وست عن ردها على من يقولون إنها أصبحت مهتمة بالقضية بهدف الدعاية للعلامة التجارية المعروفة التي تملكها.

وقالت وست خلال حدث من تنظيم جمعية نقاد التلفزيون “أنا معتادة على الانتقاد لذلك فلا شيء يزعجني”، حسبما اوردته وكالة رويترز.

وتقول وست (39 عاما) إنها تواظب على دراسة القانون يوميا بما يصل في المجمل إلى 20 ساعة دراسة أسبوعيا وإنها استكملت عامها الأول في برنامج للتدريب المهني مدته أربع سنوات في كاليفورنيا. وتهدف إلى خوض امتحان المحاماة عام 2022.

وفي 2018، نجحت وست في الضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف عقوبة السجن مدى الحياة بحق امرأة عمرها 63 عاما في ولاية تنيسي وأدانها القضاء بإحدى جرائم المخدرات.

وفي مطلع 2019، ساهمت وست في العفو عن امرأة أخرى من تنيسي بعد إدانتها بقتل رجل دفع المال لممارسة الجنس معها عندما كانت في مرحلة المراهقة.

وتأمل وست أن يقنع الفيلم المشاهدين بأن البعض يستحقون فرصة أخرى حتى إذا تورطوا في إحدى جرائم العنف.

وقالت “ليست لديكم فكرة عن البديل وما أدى بهم إلى هذه القرارات… أتمنى أن يصبح الناس أكثر عطفا”.