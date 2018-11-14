كارداشيان تظهر بإطلالة مثيرة وتبهر الجمهور بفستان الخدعة البصرية

اختارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، إطلالةٍ جريئةٍ ومحيّرة في آنٍ خلال مشاركتها في حفل people’s choice awards في كاليفورنيا.

فقد أبهرت النجمة البالغة من العمر 37 عاماً الحضور بفستان مثير حمل توقيع Jean Paul Gaultier، يتميّز بتصميم شبيه بالخدع البصرية إذ تظهر عارية مع خطوطٍ سوداء تغطي جسدها.

لكن فستان كيم المثير للجدل لم يكن الشيء الوحيد الذي خطف الأنظار، اذ لاحظ محبو النجمة تغييراً في وجه كيم كارداشيان بعد يومين فقط من رؤيتها متجهة إلى عيادة تجميلية في بيفرلي هيلز.