“قطة شريرة” تحبس امرأة يومين.. وفرق الإنقاذ تتدخل

تعرضت امرأة روسية لموقف مخيف اضطرها للبقاء رهينة داخل مطبخها لمدة يومين، وذلك بسبب قطتها الشرسة التي هاجمتها كلما حاولت الخروج.

ونشرت مؤسسة لإنقاذ الحيوانات في مدينة أرخانجيلسك الروسية، بيانا أوضحت فيه مجريات الأحداث، قائلة إنه في التاسع عشر من يناير الجاري، لمحت امرأة تسير في الشارع، سيدة تلوح من شباك مطبخها الكائن في الطابق الثالث من أحد المباني.

وقالت المرأة للمارة، إنها بحاجة للمساعدة لتخرج من مطبخها، الذي بقيت داخله لمدة يومين، خوفا من قطتها التي كانت تتصرف بطريقة غريبة وعدوانية، وفق ما ذكر موقع “أوديتي سنترال”.

وبعد الاتصال بخدمة الطوارئ في مؤسسة إنقاذ الحيوانات بالمدينة، تم إرسال المساعدة لتحرير المرأة. ولأن باب منزلها كان مغلقا من الداخل، اضطر رجال الإنقاذ إلى تسلق سلم للوصول إلى نافذتها، وإخراجها بسلام من المطبخ.

كما تمكن رجال الإنقاذ من الإمساك بـالقطة “الشريرة”، داعين صاحبتها إلى عرضها على طبيب بيطري للتعرف على السبب الذي دفعها للتصرف بعدوانية.