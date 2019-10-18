قصّ الشعر لتعزيز نموّه.. واقع أم خيال؟

اعتدنا عندما نرغب بتعزيز نمو الشعر أن نلجأ إلى قصّ أطرافه، ولكن هل هذه الحيلة واقعيّة فعلاً ومفيدة، أم أنها تؤدي إلى جعل الشعر يبدو أقصر بدل أن تعزّز نموّه؟

يُعتبر الذهاب إلى صالون التجميل لقص الشعر عندما نرغب بتعزيز نموّه من المعتقدات الشائعة التي يلجأ إليها معظمنا رغم أنها تجعل الشعر يفقد من طوله، في حين نريد له أن يصبح أكثر طولاً. ويبدو أن هذا المعتقد عارٍ من الصحة، هذا ما يؤكّده خبراء العناية بالشعر الذين يعتبرون أن هذه الحيلة لا تعزّز نموّ الشعر ولكنها تؤمّن له نمواً صحياً فقط.

– شعر جميل وصحّي:

إن قصّ أطراف الشعر بشكل منتظم لا يجعله ينمو بشكل أسرع، ولكنه يؤمّن له مظهراً صحياً. فالتخلّص من سنتيمترين، أو ثلاثة، أو حتى خمسة من أطراف الشعر يسمح بإزالة القسم المتقصّف ويحول دون زيادة التقصّف ووصوله إلى الجذور حيث يصبح من الصعب إنقاذ الشعر. وإن قصّ أطراف الشعر يحميه من التلف، ولكنه لا يعزّز نموّه بأي حالة من الحالات، أما لتعزيز نموّ الشعر فهناك حلول أخرى أبرزها تناول المكمّلات الغذائيّة المقوّية للشعر والأظافر وتدليك الشعر بالزيوت الأساسيّة.

– الزيوت الأساسيّة المعزّزة لنموّ الشعر:

تتمتع الزيوت الأساسيّة بفعالية كبيرة في مجال تعزيز نموّ الشعر، أما أبرز الزيوت التي يُنصح باستعمالها في هذا المجال:



• زيت اللافندر:

أظهرت الدراسات فعالية زيت اللافندر في مجال تعزيز نموّ الشعر ومحاربة البكتيريا والفطريّات التي يمكن أن تغزو فروة الرأس. وهو يساعد أيضاً في محاربة جفاف البشرة والشعر، بالإضافة إلى التخفيف من الإجهاد الذي يزيد من تساقط الشعر.

لتحضير قناع معزّز لنموّ الشعر اخلطي نصف ملعقة كبيرة من زيت اللافندر، نصف ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا، نصف ملعقة كبيرة من زيت بذور العنب، وقطرتين من زيت الزعتر الأساسي. طبّقي الخليط على فروة الرأس مع التدليك لمدة 10دقائق، ثمّ غطّي رأسكِ بمنشفة رطبة دافئة لمدة نصف ساعة قبل غسله بالشامبو الذي تستعملينه عادةً. كرري هذه العمليّة مرة أسبوعياً للحصول على النتائج المرجوّة.

• زيت إكليل الجبل:

هو من أهم الزيوت المعزّزة لنموّ الشعر كونه ينشّط عمل الخلايا. وقد أثبتت الدراسات التي أجريت عليه أن فعاليته توازي فعالية “المينو كسيديل”، وهو من أكثر العلاجات استعمالاً في مجال محاربة تساقط الشعر. يعمل هذا الزيت أيضاً رعلى محاربة الصلع والشيب كما يعالج القشرة وجفاف فروة الرأس.

اخلطي حوالى 5 نقاط من زيت إكليل الجبل مع الكميّة نفسها من زيت الزيتون، ثمّ دلّكي هذا الخليط على فروة الرأس واتركيه لمدة ساعتين قبل غسل شعركِ بالطريقة الاعتياديّة. استعملي هذه الخلطة مرة أسبوعياً لتعزيز نموّ الشعر.

• زيت البابونج:

يؤمّن هذا الزيت النعومة لفروة الرأس واللمعان للشعر كما أنه يساعد في تفتيح لونه أيضاً. اخلطي 5 نقاط من زيت البابونج مع ملعقة كبيرة من الملح البحري و60 غراماً من بيكربونات الصودا. أضيفي القليل من الماء الفاتر للحصول على عجينة رخوة يسهل تطبيقها كقناع على الشعر. دلّكي الشعر وفروة الرأس بهذا الخليط واتركيه لمدة نصف ساعة قبل شطفه. استعيني بهذا القناع مرة أسبوعياً لتعزيز نموّ شعركِ.

• زيت خشب الأرز:

يساعد زيت خشب الأرز في تنشيط عمل جذور الشعر وتسريع الدورة الدمويّة الصغريّة في فروة الرأس مما يحدّ من تساقط الشعر ويعزّز نموّه. كما أنه يحسّن نوعيّة الشعر ويجعله أكثر سماكة. يمكن تطبيق هذا الزيت بشكل موضعيّ على فروة الرأس أو خلطه مع زيوت أخرى ناعمة كزيت اللافندر أو زيوت نباتية حاملة للزيوت الأساسيّة مثل زيت جوز الهند.

• زيت المريميّة:

يحتوي هذا الزيت على عناصر تخفّف من التهابات البشرة وفروة الرأس، كما يساعد على تنظيم إفرازاتها الزهميّة. ويمكن أن يستعمل أيضاً للتخفيف من الإجهاد وضبط الهرمونات، مما يحارب الصلع نتيجة الحدّ من إنتاج هرمون الكورتيزول. يمكن خلط زيت المريميّة مع زيت الجوجوبا فالاثنان يساعدان على التخفيف من الإفرازات الزهميّة التي تسبب اختناق الشعر وتساقطه مما يحول دون نموّه.

• زيت الليمون:

يتمتع هذا الزيت بمفعول منظّف، ومزيل للروائح الكريهة كما أنه يهدئ فروة الرأس، يغذّي جريبات الشعر. يقضي هذا الزيت على القشرة في فترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، وهو يعزّز نموّ الشعر إذا تمّت إضافة بضع قطرات منه إلى الشامبو المنشّط الذي تستعملينه عادةً.

• زيت النعناع:

ينشّط هذا الزيت فروة الرأس ويعالج القشرة بفضل مفعوله المطهّر. كما أن تطبيقه بشكل يومي على الشعر لمدة شهر يعزّز نموّه. هذا ما تؤكّده الاختبارات التي أجريت في هذا المجال كونه يزيد سماكة فروة الرأس وعدد البصيلات المنتجة للشعر.