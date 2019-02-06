قتلت زوجها بواسطة الحبوب المنشطة

اوقفت شعبة المعلومات احدى النازحات السوريات في منطقة الدلهمية في قضاء زحلة بعد ان قتلت زوجها بدس ثلاث حبوب من المنشط فياغرا في كوب النسكافيه داخل خيمتهما في منطقة طليا، وتسببت الحبوب بتعرض زوجها الى جرحة قلبية توفي على اثرها.

واقيمت مراسم الدفن في احد مدافن النازحين السوريين في بعلبك، وغادرت زوجته منطقة طليا وعادت الى مخيم اهلها في الدلهمية بالقرب من تربل في قضاء زحلة لبنان .

وبعد تحريات وشكوى من اقارب القتيل اوقفت المعلومات الزوجة التي اعترفت على الفور بجريمتها التي اقترفتها بالتعاون مع عشيقها الذي اوقف ايضا.

وكانت الزوجة خزنة. ع هربت الى اهلها وفي انتظار العدة الشرعية لتعود الى حضن عشيقها.