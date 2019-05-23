قبلة حميمة لممثلتين مغربيتين في كان تثير الاستهجان

بعد الضجة الواسعة التي أحدثتها صور قبلة الفنانتين المغربيتين نسرين الراضي ولبنى الزبال، خلال مشاركتهما في مهرجان “كان” السينمائي، اعتذرت الزبال من الجمهور المغربي قائلة إنها أخطأت، ولم تفكر أن الأمر سيخلف “صدمة في رمضان.”

وكانت الممثلتان قد تبادلتا قبلة حميمة على السجادة الحمراء أمام عدسات الكاميرات، قبيل عرض فيلم “آدم” الذي تشاركان بطولته.

وقالت لبنى في الفيديو الذي سجلته وأعاد رواد مواقع التواصل نشره، إنها قامت بمنح نسرين قبلة حب لأنها أختها واصفة ما حدث بـ “القبلة البريئة.” وأضافت أنها تعتذر لكل من أزعجه الفيديو خاصة جمهور نسرين، مشيرة إلى أنه ليس خطأها..

يذكر أن فيلم “آدم” الذي عُرض في فعاليات الدورة الـ72 من مهرجان كان للمخرجة مريم توزاني يتناول معاناة الأمهات العازبات في مجتمع يقابلهنّ بالنبذ.