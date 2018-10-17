أكتوبر 17, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

قبعة ميلانيا ترامب تثير الجدل… والسبب؟

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فى :شؤون المرأة
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قبعة ميلانيا ترامب تثير الجدل… والسبب؟

أثارت إطلالة السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب، خلال الزيارة التي قامت بها إلى مجموعة من دول القارة الإفريقية، موجة من الانتقادات ويعود السبب الى القبعة التي ارتدتها.

و ظهرت ميلانيا خلال جولة قامت بها، في حديقة نيروبي الوطنيّة في كينيا، وهي ترتدي قبعة بيضاء شبيهة بتلك التي كانت تعتمد من جانب المستعمرين الغربيين في الماضي.

وأثار ذلك بعض الانتقادات ضدّها على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن تلك القبعة وشبيهاتها، أضحت رمزا للاستعمار والاستعباد في القارة الإفريقية، ما جعل العديد من الأشخاص الذين يعملون في مجال السياحة يتجنّبون ارتداءها نظراً للحساسية التي تثيرها لدى المواطنين.

في المقابل، ردّت ميلانيا على الانتقادات التي وُجّهت إليها في هذا السياق، داعية الناس إلى الاهتمام بالأعمال الإنسانية والتركيز على المساعدات الاجتماعية التي تقوم بها، بدل تركيزهم على ما ترتديه.

يذكر أن ميلانيا قامت بجولتها الإفريقية دون رفقة زوجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أما الهدف من زيارتها فهو تقديم مساعدات إنسانية إلى الأطفال المعوزين في إطار النشاطات الاجتماعية التي تندرج ضمن مهامها كسيدة أولى.

 

First Lady Melania Trump participates in a safari tour with Nelly Palmeris, Nairobi National Park Game Warden Friday, Oct. 5, 2018, at the Nairobi National Park in Nairobi, Kenya. (Official White House Photo by Andrea Hanks)

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