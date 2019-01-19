يناير 19, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

في هذا البلد تعيش أجمل نساء العالم!

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فى :شؤون المرأة
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في هذا البلد تعيش أجمل نساء العالم!

قام خبراء موقع “ميسولوجي” المختص بعالم الجمال بإعداد قائمة البلدان التي تحتضن أجمال نساء الدنيا من الفائزات في مسابقات ملكات الجمال.

وحلت فنزويلا في المرتبة الأولى وذلك لأن غالبية الفائزات في مسابقات ملكات الجمال بنات هذا البلد.

فمثلا، أصبحت الفنزويلية ماريا فيلاسكو غارسيا ملكة جمال TV أنترناشيونال في العام الماضي.

وحلت الفلبين في المرتبة الثانية. وتليها المكسيك وجنوب أفريقيا وفيتنام.

وذكرت صحيفة روسية أن بيلاروسيا حلت في المرتبة الـ18 ضمن قائمة البلدان التي تحتضن أجمل نساء الدنيا.

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