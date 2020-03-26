في مصر.. صينية تقيم حفل “شواء ثعابين” والسلطات تتدخل

مع انتشار فيروس كورونا وتفشيه حول العالم، وارتفاع عدد الإصابات والوفيات، رفعت كل الدول من مستوى إجراءاتها الاحترازية، إلا أن السرعة الكبيرة التي ينتشر بها الوباء زادت جرعة الرعب منه بين الناس.

ومع كل الإجراءات الاحترازية وأساليب التوعية من ممارسات خاطئة قد يكون لها دور كبير بانتشار المرض، ما زلنا نسمع عن أفعال غير مسؤولة يمكن أن تساعد كورونا على حصد مزيد من الأرواح.