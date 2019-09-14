في حادثة مأساوية… ابنة السنتين قتلت والدتها عن طريق الخطأ! (صور)

قتلت طفلة عمرها سنتين والدتها، في عيد ميلادها الـ21، عن طريق الخطأ، بعدما قامت بتشغيل زجاج السيارة الالكتروني فعلق رأس الأم وتوفيت اختناقاً في أوكرانيا.

وفي التفاصيل، فقد كانت السيدة يوليا شاركو تحاول سحب ابنتها الصغيرة من داخل السيارة عبر نافذة المقعد الأمامي.

ولكن لسوء الحظ، ضغطت الطفلة في هذه الأثناء على مفتاح تشغيل الزجاج لإغلاقه، فعلقت رقبة الأم، وفقاً للتقارير.

ولفتت المعلومات الى أن السيد ارتور، زوج يوليا شاركو، عثر على زوجته في حالة فقدان للوعي بعد فترة قصيرة على الحادثة الغريبة، فسارع الى كسر النافذة لإنقاذها، وسحب جسدها من السيارة.

بعدها طلب الرجل مساعدة خدمات الطوارئ الذين نقلوا المرأة الى المستشفى. ولكن لسوء الحظ، توفيت يوليا بعد 8 أيام بعدما عانت من الاختناق الذي أدى إلى تلف في الدماغ.

