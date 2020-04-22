فيفي عبده تتوعد بمقاضاة رامز جلال: صعقني بالكهرباء

يبدو أن رامز جلال سيقدم هذا العام ما لم يقدمه من قبل، في برنامجه الجديد “رامز مجنون رسمي” الذي يعرض عبر شاشة “MBC” مع بداية شهر رمضان.

البرنامج الذي يواجه فيه رامز ضحاياه بنفسه دون وسيط لأول مرة منذ سنوات، سيشهد كما كبيرا من الرعب والخوف والإثارة في المغامرة التي يعيشها الضيوف.

واحدة من الضحايا قررت أن تسرد بعضا من الكواليس، وهي الفنانة فيفي عبده التي خرجت في بث مباشر عبر حسابها الخاص في “انستغرام” للتحدث عن بعض كواليس برنامجها الجديد “خلي بالك من فيفي” الذي يعرض عبر شاشة “MBC” في رمضان.

ليسألها جمهورها عما حدث لها مع رامز، لتتوعد الأخير وتؤكد أنها ستقاضيه عن الحلقة التي ظهرت فيها بالبرنامج، بسبب ما تعرضت له من صعق بالكهرباء.

وأكدت أنه يظهر بنفسه في البرنامج، وتجلس هي على الكرسي مقيدة، وإن لم تستجب لما يقوله رامز جلال تتعرض للصعق بالكهرباء، مؤكدة أنها شعرت أثناء تنفيذ المقلب بأنهم سيقوموا بخلع أظافرها بسبب التعذيب الذي تعرضت له، وإن لم تستجب لرامز وتقول له “بحبك يا رامز” كان يقوم بصعقها.

ولكنها شددت على كونها ردت له جزءا مما فعله بها بعد انتهاء المقلب، كما أنها رفضت صعود السلم الذي يظهر في إعلان البرنامج، ويسقط من فوقه النجوم بسبب المياه.

مشيرة إلى كونها سألته عن سبب إصراره على ظهورها معه كل عام، وكيف يتمكن من استدراجها رغم محاولتها الهروب من الظهور معه، فأجابها بأن الجمهور حينما يلتقيه يطلب منه استضافة فيفي عبده باستمرار.