فيروس كورونا: اللاعبة التونسية أنس جابر تستعين بالرقص في ظل الإغلاق العام في نيويورك

قالت نجمة التنس التونسية، أنس جابر العالقة في مدينة نيويورك بسبب الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا، إنها تفكر في ممارسة الرقص للحفاظ على لياقتها البدنية كوسيلة للتعامل مع الإغلاق.

وأصبحت الشابة البالغة من العمر 25 عاماً، أول تونسية وأول امرأة عربية تصل لدور الربع النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن لعام 2020، إحدى البطولات الكبرى للتنس “غراند سلام” حيث خسرت أمام الأمريكية صوفيا كينين التي توجت باللقب بعد ذلك.

كما تأهلت لدور الثمانية في بطولة قطر المفتوحة في الدوحة وتُصنف حالياً في المرتبة الـ 39 عالميا. وهو أفضل مركز تصل إليه طوال مسيرتها الرياضية في لعبة التنس.

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لكن توقف منافسات اللعبة بسبب عدوى الفيروس، حتى منتصف يوليو/ تموز المقبل على أقل تقدير، ليس في صالحها مع إلغاء بطولات موسمي الملاعب الرملية والعشبية في ظل قيود السفر المفروضة حول العالم.

وفي تسجيل بث على حساب بطولة أستراليا للتنس على موقع تويتر قالت جابر ضاحكة : “”ليس مسموحاً لي بتناول كميات من الطعام كما أشتهي، لأنني لا أتحرك كثيراً”.

“أحب أن أرقص، وربما حان الوقت لأداء بعض الرقصات في شقتنا، آمل ألا يطردنا جيراننا بسبب ذلك، وعلى العموم، نحن في حالة جيدة حتى الآن”.

وأضافت: “الطبخ على زوجي، فكل ما نفعله الآن هو مشاهدة الكثير من الأفلام وتناول بعض الفشار”.

وبحسب إحصائيات وكالة رويترز للأنباء، فقد أصيب أكثر من 336 ألف شخص بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن، مع تصدر نيويورك لأكثر المدن تأثراً بالفيروس.

وفي ظل الإغلاق التام وقيود السفر المفروضة في معظم دول العالم، من أجل احتواء الفيروس والحد من انتشاره، لم تتمكن جابر من العودة إلى بلدها تونس.

وفي الوقت الراهن، تدير جابر منافسة عبر الانترنت لمشجعيها في تونس، طالبة منهم إرسال تسجيلات ألعابهم في المنزل، وتقول جابر إنها استلمت العديد من الفيديوهات المضحكة وستمنح الفائز أحد مضارب التنس الخاصة بها.

وتتابع: “أنا عالقة هنا نوعا ما، لكني ربما أحببت هذا الوضع، فأنا هنا مع زوجي وهو مدربي الخاص باللياقة البدنية أيضاً، ويحاول مساعدتي على ممارسة التمارين الرياضية “.

”وتنهي حديثها لبطولة أستراليا للتنس بقولها: “إن الشيء الوحيد الذي نفتقده هو ممارسة لعبة التنس، إنه الشيء الوحيد الذي لا نقوم به في الوقت الحالي.“