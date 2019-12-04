فيديو لفتاة تسبح مع قرش ضخم يجتاح مواقع التواصل الإجتماعي

حظي مقطع فيديو لفتاة تسبح بجوار سمكة قرش بيضاء على شعبية كبيرة على تويتر، حيث تداوله ملايين المستخدمين.

ويظهر على مقطع الفيديو، كيف تسبح فتاة بهدوء بالقرب من الحيوان المفترس الكبير، الذي يبلغ طوله ستة أمتار. ولا تتفاعل سمكة القرش مع الفتاة بأي شكل من الأشكال.

وتصور الفتاة الحيوان عبر كاميرا “GoPro”، وهي تتبع السمكة ممسكة بزعنفتها الصدرية، ومع ذلك، هذا لا يزعج القرش.

وعلق المستخدمون، أنهم لا يستطعون تصديق أن الفتاة بقيت على قيد الحياة دون أن تصاب بأذى، كما تفاجأوا أن القرش كانت غير مبالية لهذه الدرجة.

واتضح فيما بعد، أن مؤلفة الفيديو هي مدربة الغوص الشهيرة أوشن رامسكي التي ألفت كتابا عن أسماك القرش.

في وقت سابق، هاجمت سمكة قرش بيضاء عالما أمريكيا ترأس البحث بالقرب من ماساتشوستس.