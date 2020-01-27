يناير 27, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

فيديو/ انفصلت عن زوجها فاحتفلت بفستان الزفاف الأبيض

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فى :شؤون المرأة
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انفصلت عن زوجها فاحتفلت بفستان الزفاف الأبيض

السعودية أميرة الناصر نجمة مواقع التواصل الاجتماعي تحتفل بطلاقها على الملأ، نشرت فيديوهات على سناب شات وتيك توك وهي بفستان زفافها الأبيض تعبر عن سعادتها بالانفصال وتنصح المطلقات باعتبار أزواجهن أمواتا.

 

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