فيديو/ انفصلت عن زوجها فاحتفلت بفستان الزفاف الأبيض

انفصلت عن زوجها فاحتفلت بفستان الزفاف الأبيض

السعودية أميرة الناصر نجمة مواقع التواصل الاجتماعي تحتفل بطلاقها على الملأ، نشرت فيديوهات على سناب شات وتيك توك وهي بفستان زفافها الأبيض تعبر عن سعادتها بالانفصال وتنصح المطلقات باعتبار أزواجهن أمواتا.